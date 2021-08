TikTok laat Facebook en Instagram achter zich en is meest gedownloade app ter wereld

Nu ook YouTube en TikTok overstag gaan: “Sociale netwerken willen met ‘stories’ iedere dag opnieuw hun gebruikers verleiden”

5 augustus Snapchat was ooit de allereerste om ‘stories’ te introduceren: foto’s of filmpjes die maar één dag op je sociaal netwerk blijven staan. Alle andere sociale media zijn intussen gevolgd. Zelfs een app voor klantenkaarten gebruikt het principe om reclamefolders te tonen. Technologie-expert Pieterjan Van Leemputten legt uit wat de twee redenen zijn waarom sociale netwerksites zo’n fan zijn van ‘stories’. “Het is niet de reden die ze zelf aanhalen, want die is bullshit.”