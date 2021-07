TikTok-concurrent YouTube Shorts vanaf deze week beschikbaar in België

De opzet van Shorts is zowat hetzelfde als bij de enorm populaire app TikTok: je kan korte filmpjes maken met je smartphone en bijvoorbeeld video-effecten over de beelden heen zetten. Daarnaast kan je er ook muziek aan toevoegen. In dit geval liedjes van 250 labels, die samenwerken met YouTube.

YouTube lanceert ‘Shorts’: een alternatief voor TikTok in de VS

In ons land konden we al langer kijken naar ‘Shorts’, maar pas vanaf deze week kunnen we er effectief zelf maken. Tegen woensdag zou iedere gebruiker in de Benelux toegang moet hebben tot de functie. De Shorts-video’s zijn onder meer te bekijken via een speciale rij op de YouTube-homepage en een eigen tab in de YouTube-apps. Wereldwijd zouden de Shorts iedere dag zo’n 6,5 miljard views krijgen.