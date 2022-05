TikTok-account van HLN rondt symbolische kaap van 100.000 volgers: “Elke dag nieuws op maat”

social mediaHLN heeft de symbolische kaap van meer dan 100.000 volgers op TikTok bereikt. Journalist Jonas Lips — het gezicht van ons account op het platform — is ontzettend trots: “Ik had het in mijn stoutste dromen niet kunnen dromen”. Elke dag brengt hij met veel enthousiasme nieuws op maat van de volgers op ons TikTok-kanaal.

Eind november startte HLN onder de naam @hln_be met dagelijks nieuws via TikTok te brengen, de socialemedia-app die immens populair is bij jongeren en jongvolwassenen. In 2020 was TikTok de meest gedownloade app ter wereld, met 3 miljoen gebruikers in ons land.

Het doel van Lips was om tegen het einde van dit jaar de kaap van 100.000 volgers te halen. Die kaap is intussen al bereikt. “Ik had het in mijn stoutste dromen niet kunnen dromen, maar het is een duidelijk signaal dat veel jongeren op TikTok zitten en dat ze het fijn vinden om daar ook nieuws en showbizznieuws te consumeren”, zegt Lips.

Nieuws op maat

Onze TikTok-journalist probeert de volgers rechtstreeks aan te spreken. “Ik vermijd het nieuws te droog te brengen. Ik probeer echt een connectie te maken met de volgers. Ik wil het persoonlijk maken, zodat ze zich sneller aangesproken voelen”, luidt het.

“Jongeren zijn geboeid door het nieuws”, gaat Lips verder. “Ze pikken het massaal op via sociale media, de radio of televisie. Met HLN brengen we elke dag nieuws op maat op het platform waar ze massaal zitten. Ik probeer elke vraag over het nieuws te beantwoorden en leg ook grotere, complexere nieuwsverhalen uit. We brengen geloofwaardige inhoud, maar ik stel ook jongeren gerust als dit nodig is. We krijgen vaak vragen over de oorlog in Oekraïne. Veel jongeren zitten met oorlogsangst.”

Van de oorlog in Oekraïne, fraude bij PostNL - straf werk van onze onderzoeksjournalist Joppe Nuyts - tot nieuwe regels over het rijbewijs en showbizznieuws. De onderwerpen die aan bod komen op ons TikTok-kanaal zijn zeer divers.

