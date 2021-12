TikTok-account van HLN rondt symbolische kaap van 10.000 volgers: “Duidelijk signaal dat jongeren het fijn vinden om ook daar nieuws te consumeren”

social mediaBijna een maand nadat HLN van start ging op TikTok, is de symbolische grens van 10.000 volgers overschreden. Journalist Jonas Lips — het gezicht van ons account op het platform — is trots: “Ik had het in mijn stoutste dromen niet kunnen dromen.”

Eind november startte HLN onder de naam @hln_be met dagelijks nieuws via TikTok te brengen, de socialemedia-app die immens populair is bij jongeren en jongvolwassenen. In 2020 was TikTok de meest gedownloade app ter wereld, met 3 miljoen gebruikers in ons land.

Had je verwacht zo snel aan 10.000 volgers te geraken?

Jonas Lips: “Ik ga eerlijk zijn: ik heb dat met Karrewiet ook gehad. In het jaar dat we toen zijn opgestart, is dat ook vrij snel gegaan. Dat het nu zo snel is gegaan voor HLN is natuurlijk superfijn.”

“Ik had het in mijn stoutste dromen niet kunnen dromen, maar het is een duidelijk signaal dat veel jongeren op TikTok zitten en dat ze het fijn vinden om daar ook nieuws en showbizznieuws te consumeren.”

Wie zijn de mensen die het account van HLN volgen?

Lips: “Het is echt een mooie 50/50-verdeling tussen mannen en vrouwen. Als je dan ook gaat kijken naar de profielen van onze volgers, zie je dat het meestal jongere en oudere tieners, maar ook jongvolwassenen zijn. De grootste groep zijn de 16- tot 18-jarigen. Dat is ook de groep waarop we ons voornamelijk richten. Dus dat is fijn!”

Hoe probeer je je te richten op dat jongere publiek?

Lips: “Vooral de toon. In de TikToks die ik maak probeer ik tegen hen te spreken. Bijvoorbeeld: als het gaat om de nieuwe coronaregels van gisteren, dan probeer ik te zeggen: ‘Jullie mogen kerst vieren, maar hiermee moet je rekening houden.’”

Lips: “Ik vermijd het nieuws te droog te brengen. Ik probeer echt een connectie te maken met de volgers. Ik wil het persoonlijk maken, zodat ze zich sneller aangesproken voelen. Ik hoop dat dat een beetje aanslaat.”

“Je ziet aan TikToks die het goed doen dat je een eigen community kan creëren. Ik probeer ook vaak op vragen in de comments te antwoorden en die te modereren. Op die manier maak ik duidelijk dat als er vragen zijn, HLN er antwoord op kan geven.”

Wat is je geheim om succesvol te zijn op TikTok als mediamerk?

Lips: “Ik denk dat het vooral erg belangrijk is dat je zelf geregeld TikToks consumeert. Dat doe ik zelf ook. Zo krijg je een idee van wat er leeft op de For You-pagina, dat is de startpagina van de app. Zo kan je in de gaten houden wat er leeft onder jongeren, waarover maken ze zelf TikToks.”

Lips: “Ik probeer ook te zorgen voor nieuws op maat. Dat is nieuws selecteren dat voor jongeren relevant is, waardoor ze geboeid zijn. Coronaregels moet je natuurlijk altijd brengen, maar jongeren vinden showbizznieuws ook interessant. Ze willen ook op de hoogte zijn van bijvoorbeeld grote rechtszaken in ons land, zoals die rond Julie Van Espen. Daar heb ik toen een driedelige reeks rond gemaakt. Je ziet daaraan dat tieners reageren. Die TikToks worden doorgedeeld. Mensen leven mee met de familie van Julie.”

Wat is de favoriete TikTok die je afgelopen maand maakte?

Lips: “Ik ben heel hard gebeten door storytelling. Dus TikToks waar ik me echt op kan gooien als journalist en inhoudelijk kan researchen om de teksten te schrijven en het verhaal spannend maar ook correct op te bouwen.”

@hln_be Wie is Théo Hayez en wat gebeurde er met hem? #hln #theohayez #australia #vermist #viral #fyp ♬ Stargazing - Official Sound Studio

Lips: “Dat was bijvoorbeeld zo bij de TikTok over Théo Hayez. Dat is eigenlijk een leeftijdsgenoot die naar Australië vertrekt en plots verdwijnt. Na twee jaar was het proces rond die jongen terug gestart en ik heb toen dat verhaal terug samengevat. Dat is echt researchwerk om alles te dubbelchecken zodat alles klopt en juist zit. Die TikTok heeft het dan ook zeer goed gedaan.”

Wat wil je volgend jaar bereiken met het TikTok-account van HLN?

Lips: “Een doel dat collega Martijn Peters — die ook actief is op TikTok — me heeft opgelegd, is tegen het einde van 2022 de kaap van 100.000 volgers halen. Dat is superambitieus, dus ik moet opletten wat ik zeg. Ik hoop vooral dat we mooi blijven groeien. Maar als we de 100.000 volgers halen, ga ik echt uit m’n dak.”

“Ik hoop ook dat het TikTok-account van HLN een plek kan worden waar jongeren zelf vragen durven te stellen. Of dat ze iets durven doorsturen waar veel mensen in hun omgeving mee bezig zijn. Ik hoop dat we een community en betrouwbaarheid kunnen creëren voor jongeren.”

Volg jij ons al op TikTok?

@hln_be ⚠️Opgelet! Sommige influencers troggelen geld af van jullie. @kenneth_dee legt het uit! #hln #trending #tiktok #gifts #money #viral #fyp ♬ AntiHero - CaiNo