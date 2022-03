Tesla-topman Musk denkt aan opzetten eigen socialemediaplatform: “Twitter ondermijnt de democratie”

Tesla opent eerste Europese gigafa­briek in Duitsland: plaats voor 12.000 jobs op werkvloer van 227.000 m²

De Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla heeft zijn eerste fabriek in Europa officieel geopend. CEO Elon Musk zakte af naar de fabriek in Grünheide nabij Berlijn, om de eerste dertig daar gebouwde exemplaren van Tesla’s Model Y aan de nieuwe eigenaren te leveren. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de minister van Economie Robert Habeck prezen de miljardeninvestering van Tesla in een ‘gigafactory’ in Duitsland.

