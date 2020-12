Telenet zag internetverkeer dit jaar met 60 procent toenemen

Canada meest begeerde land om naar te emigreren volgens zoektermen in Google

25 november Canada zit wel vaker in het topsegment als het gaat om landen waar het aangenaam toeven is. Het Noord-Amerikaanse land prijkt nu ook bovenaan in een lijst samengesteld op basis van zoektermen die mensen wereldwijd invoerden in Google met het oog op een definitieve verhuis naar het buitenland.