Technici moesten Facebook met de hand heropstarten: zo werd de panne bij Facebook, Instagram en Whatsapp opgelost

“Onze technische teams zijn erachter gekomen dat veranderingen aan de configuratie van de routers die het netwerkverkeer tussen de data-centers coördineren de problemen hebben veroorzaakt. Die zorgden voor onderbrekingen in de communicatie en legden de diensten stil”, klinkt het bij Facebook, dat zich uitgebreid excuseerde voor de urenlange panne.

Wat was er aan de hand?

Op de summiere uitleg van Facebook na, blijft voorlopig onduidelijk wat er aan de hand was. Veiligheidsexperts gaan er vanuit dat een medewerker een mislukte update zou hebben uitgevoerd bij de border gateway protocol (bgp)-systemen, die ervoor zorgen dat bezoekers op ‘best mogelijke manier’ de website of in de apps terechtkomen. Door de fout bestond dat bgp-systeem echter plots niet meer, waardoor het hele imperium van Facebook in één ‘klik’ van de aardbodem verdwenen leek te zijn.

In feite kwam het erop neer dat door de fout alle wegwijsborden richting de Facebook-systemen plots verdwenen waren, waardoor geen enkele app of site nog verbinding kon maken met de servers van Facebook. Alles van Facebook bestond dus nog wel, maar de toegangsweg was weggeslagen, waardoor Facebook als het ware een eiland zonder brug naar de buitenwereld was geworden. “Waarschijnlijk is een update van een stukje van de code die ervoor moet zorgen dat jouw smartphone of computer weet op welke manier die het beste naar Facebook of Instagram moet surfen misgelopen, waardoor niemand nog wist hoe die websites te bereiken”, legt onze technologiejournalist Lucas Wuyts uit.

Technologie-experten speculeerden eerder al dat de oorzaak van het probleem vermoedelijk in het zogenoemde Domain Name System (DNS) lagen. Je telefoon of computer heeft een unieke cijfercombinatie waardoor ze met elkaar kunnen communiceren. Servers van platformen zoals Facebook hebben ook zo’n cijfercombinatie, waardoor de juiste telefoon gelinkt wordt aan de website waarnaar je wil surfen. “DNS kan je zien als de coördinaten die je GPS-toestel nodig heeft om een route te plannen, de bgp-systemen zorgen op hun beurt dat je gps je de best mogelijke route voorstelt om naar dat adres te gaan", verduidelijkt Wuyts.

Handmatige reset

Veiligheidsexperts zeiden tegen persbureau Reuters dat de storing dus mogelijk het gevolg kan zijn van een interne fout, maar dat ook sabotage door iemand van binnenuit theoretisch mogelijk is. Een hack van buitenaf wordt onwaarschijnlijk geacht.

De gevolgen van de storing waren alvast groot, niet in de laatste plaats voor Facebook zelf. Medewerkers van het bedrijf konden niet met elkaar mailen omdat de interne mailsystemen onbereikbaar geworden waren. Volgens Amerikaanse media konden ze zelfs hun eigen gebouwen en datacentra niet meer in om de problemen ter plekke op te lossen: hun toegangspasjes zouden tijdelijk niet meer gewerkt hebben omdat ook het systeem dat hun identiteit controleert en de deuren opent ook onbereikbaar geworden was. De New York Times meldde dat Facebook uiteindelijk een team van medewerkers naar zijn datacentrum in Santa Clara, Californië, heeft moeten sturen voor een “handmatige reset” van de servers.

Excuses

Nadat Facebook, Instagram en Whatsapp grotendeels weer online waren, stuurde Facebook via Twitter een excuusbericht de wereld in. “Aan de grote community van mensen en bedrijven wereldwijd die op ons rekenen, onze excuses. We werken hard aan het herstellen van de toegang tot onze apps en diensten en kunnen verheugd melden dat ze weer terug online komen”, meldde het bedrijf rond half een ‘s nachts Belgische tijd. “Bedankt voor het geduld.” Facebook-topman Mike Schroepfer zei eerder op de avond dat het bedrijf kampte met netwerkproblemen en waarschuwde nadien dat het een poosje zal duren voordat alle diensten weer 100 procent werken.

Het aandeel van Facebook ging nog tijdens de panne op de beurs meteen 5,5 procent achteruit. Topman Mark Zuckerberg verloor op die manier zo’n 6 miljard euro in enkele uren tijd.

Eerdere panne

In 2019 kreeg Facebook al eens te kampen met een urenlange panne. De serverconfiguratie werd toen gewijzigd, “met een waterval aan problemen tot gevolg”. Ruim twee maanden geleden gingen wereldwijd websites en apps van grote bedrijven plat door een storing bij Akamai. Dat Amerikaanse bedrijf zorgt ervoor dat websites snel bereikbaar zijn.

Facebook blijft zo in lastig vaarwater zitten. Net vandaag raakte immers de identiteit bekend van de klokkenluidster die tienduizenden pagina’s aan interne documenten lekte. “Facebook schotelt u de dingen voor waarvan het weet dat u erop zal reageren. Haatdragende boodschappen die verdeeldheid zaaien en polariseren, wekken kwaadheid op en houden gebruikers op het platform”, klinkt het onder meer.

