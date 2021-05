‘Te veel’ betalen voor internet in het buitenland wordt verleden tijd : Proximus vervangt roamingtarieven door vaste toeslag

De Verenigde Staten zijn nu een van de landen die onder de nieuwe ‘Daily Roaming Pass’ zone A zullen vallen. Het gaat binnen die zone om landen waar veel Belgen naartoe gaan, zoals nog Zwitserland, Marokko, Canada of Turkije. Klanten die er hun mobiele data willen gebruiken, betalen vanaf 1 juli een toeslag van 5,95 euro per 24 uur om te blijven surfen volgens hun Belgische tariefplan. Voor de minder bezochte landen in zone B - zoals Vietnam, Senegal, Congo en Peru - bedraagt de toeslag 11,95 euro. In “een kleine groep landen met heel weinig Belgische bezoekers” en voor maritieme netwerken en satellietverbindingen geldt het nieuwe aanbod niet.

Zodra een klant een telefoongesprek of een mobiele datasessie start, of meer dan twee sms- of mms-berichten verstuurt, wordt de ‘Daily Roaming Pass’ automatisch geactiveerd voor 24 uur. Klanten die hem (nog) niet activeren, kunnen dus per dag twee gratis berichten sturen. Per maand worden maximaal tien passen aangerekend, de elfde blijft zonder bijkomende kosten voor de rest van de maand actief.