Surfen op publieke wifi? Dit zijn de risico’s én oplossingen

Niet zo heel lang geleden waren mobiele data nog een schaars goed. We moesten ons plan trekken met twee of drie gigabyte per maand en hebben zo geleerd om er spaarzaam mee om te gaan. Zodra dat kon, maakte je dan ook verbinding met een openbaar wifinetwerk. Heel wat horecazaken, winkels, hotels en luchthavens bieden dan ook gratis wifi aan.

Dat is handig voor als je op verplaatsing wil werken, even op sociale media wil scrollen of tussendoor online wil shoppen. Je mag echter niet aannemen dat surfen op een openbaar wifinetwerk altijd betrouwbaar is. Zonder dat je het doorhebt, kan een hacker je gegevens onderscheppen.



De risico’s van een openbaar wifinetwerk

Iemand met slechte bedoelingen kan via een onbeveiligd wifinetwerk zien welke gegevens je invult. De hacker kruipt dan tussen de hotspot en jouw toestel, en bekijkt wat je doorstuurt naar het netwerk.

Met zo’n onopgemerkte ‘man-in-the-middle-aanval’ verkrijgt de hacker e-mailadressen, wachtwoorden en creditcardgegevens die hij kan gebruiken om zich op websites als jou voor te doen, aankopen te doen met jouw geld of frauduleuze activiteiten uit te voeren die je in de problemen kunnen brengen.

Ook kan de hacker je berichten of e-mails lezen en zo gevoelige informatie bekomen. Als je de optie inschakelde om bestanden te delen via het netwerk, loop je ook het risico dat een hacker via een onbeveiligd netwerk je apparaat infecteert met malware.

Vals netwerk

Misschien heb je pech en maak je verbinding met een gratis netwerk dat door een hacker werd opgezet om te zien welke gegevens je gebruikt. Bijvoorbeeld om een online betaling te doen via dat wifinetwerk. Hackers kunnen gelijk welke naam geven aan dat netwerk, waardoor het lijkt dat je inderdaad op het netwerk van het restaurant of café surft. Tenzij je bij het personeel navraagt of het netwerk wel degelijk van de zaak is, kan je niet zeker zijn dat het wifinetwerk legitiem is.

Installeer altijd de nieuwste beveiligingsupdates op je laptop of gsm en gebruik eventueel een VPN-verbinding als je toch wil connecteren met een openbaar wifinetwerk. Zo’n VPN – voluit Virtual Private Network – maakt het voor hackers zeer lastig om internetverkeer te onderscheppen. Hackers gaan dan ook altijd eerder op zoek naar gemakkelijke doelwitten.

Veiligere en gemakkelijke keuze: mobiele data

Het gebruik van openbare wifinetwerken vermijden, blijft weliswaar de beste oplossing. In plaats daarvan kan je vertrouwen op mobiele data om buitenshuis te surfen. Daarmee kan je met een gerust hart inloggen op sociale media, online aankopen doen of een website bezoeken waar creditcardgegevens zijn opgeslagen.



Het is meestal erg eenvoudig om over te stappen naar een abonnement met meer data zonder dat je daarvoor veel moet bijbetalen. Op Mijntelco.be staat een handige vergelijker waarmee je de verschillende abonnementen van alle providers naast elkaar kan zetten en zo de voor jou meest gepaste keuze maakt. Je krijgt meteen ook een overzicht van tijdelijke promoties.

