“Spraakberichten op Whatsapp binnenkort sneller af te spelen”

Twit­ter-top­man veilt zijn eerste Twitterbe­richt

6 maart Twitter-topman Jack Dorsey heeft zijn eerste Twitterbericht, tegelijkertijd het eerste bericht dat ooit op het platform verscheen, te koop gezet. Dorseys boodschap 'just setting up my twttr' wordt geveild als een digitaal object. De markt voor dergelijke zaken, die NFT's worden genoemd, is de laatste maanden enorm gegroeid.