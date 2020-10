Spotify passeert 300 miljoen gebruikers na succesvolle lancering in Rusland

'Coronalert' doet het niet op smartphone ouder dan 5 jaar

1 oktober Eindelijk is hij er: de corona-app die ons moet alarmeren, als we lang en dicht genoeg in de buurt van een besmette persoon geweest zijn om mogelijk zelf geïnfecteerd te raken. Gisteravond hadden al honderdduizenden Belgen 'Coronalert' gedownload via de Play Store (Android) of App Store (Apple). Op oudere toestellen draait de app helaas niet.