Spotify ligt plat: duizenden meldingen in enkele minuten tijd ons land

Anonymous roept op: "Omzeil censuur en vertel Russische burgers over oorlog via restauran­tre­views”

Het hackerscollectief Anonymous roept iedereen op om informatie over de oorlog in Oekraïne door te spelen aan de Russische bevolking via reviews op Google Maps. Bedoeling is zo de censuur te omzeilen van de Russische overheid.

1 maart