SpaceX spreekt met luchtvaartmaatschappijen over in-flight wifi via Starlink

Tijdens de ‘Connected Aviation Intelligence Summit’ sprak Hofeller over de toekomst van Starlink, schrijft technologiewebsite The Verge. Behalve dat de satellietinternetdienst van SpaceX verder uit wil breiden in landelijke gebieden, wil het ook wifi gaan aanbieden in vliegtuigen. Hofeller zei daarbij dat SpaceX ‘in gesprek is met verschillende luchtvaartmaatschappijen’ en dat het bedrijf een ‘eigen luchtvaartproduct’ aan het ontwikkelen is. Dat moet in de ‘nabije toekomst’ in vliegtuigen zitten.