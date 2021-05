SpaceX maakt Starlink-satellietinternet beperkt beschikbaar voor België

De Starlink-satellietinternetdienst van het Amerikaanse SpaceX is nu ook gedeeltelijk beschikbaar voor België. Dat is te lezen in een mail die Starlink naar klanten gestuurd heeft, meldt technologiewebsite Tweakers. Voorlopig is er nog geen dekking in heel België. De dienst wordt de komende tijd uitgebreid.

De dienst staat nu nog in zijn kinderschoenen. Gebruikers kunnen een internetsnelheid van tussen de 50 en 150Mbit/s verwachten, staat in de mail. SpaceX waarschuwt ook voor wisselende snelheden en korte periodes zonder internetverbinding. Het ruimtevaartbedrijf gaat de komende tijd meer grondstations bouwen, de netwerksoftware updaten en meer satellieten lanceren om de connectie en de datasnelheid omhoog te krijgen.

Tesla-baas en SpaceX-oprichter Elon Musk wil met het satellietennetwerk van Starlink uiteindelijk alle uithoeken van de wereld vanuit de ruimte van razendsnel breedbandinternet voorzien. Internet is op dit moment afhankelijk van kabels op aarde, maar dat is duur om aan te leggen, en praktisch niet altijd mogelijk. Musk hoopt met zijn satellietennetwerk hierop een antwoord te bieden. Het ambitieuze project is soms ook te zien aan de hemel, als een opvallend lichtgevend spoor of ook een ‘satelliettreintje’.

Een satelliettreintje gespot boven ons land, archiefbeeld.

Gent

SpaceX is in oktober 2020 begonnen met het aanbieden van Starlink als bètadienst. De afgelopen maanden werd het ook in enkele Europese landen al commercieel aangeboden. En nu dus ook in België. Klanten en geïnteresseerden kunnen op de website van Starlink kijken om te zien of er dekking is in hun regio. Als dat nog niet zo is, kunnen zij een aanbetaling doen om in de toekomst voorrang te krijgen op de dienst. Voor Brussel en Charleroi meldt Starlink op de website bijvoorbeeld dat er dekking zal zijn in midden of eind 2021. Voor het centrum van Gent is er nu al dekking.

Vorige week kregen Nederlandse klanten dezelfde mail. Nederlandse gebruikers uit Den Bosch en Den Haag melden de dienst al te kunnen ontvangen. Ze melden snelheden tot 160Mbit/s. Ook is er reeds dekking in hoofdstad Amsterdam, maar nog niet voor West-Brabant en Friesland.

Starlink-schotel

De Starlink-internetdienst kost 99 euro per maand, zonder btw. Daarnaast moeten kopers een hardwarekit aanschaffen van 499 euro. Hierbij krijgen klanten een phased-array user terminal-antenne, een mounting-tripod en een wifirouter. Daarnaast zijn er nog leveringskosten van bijna zestig euro.

"Gepost via StarLink vanuit een "boerengehucht" vlakbij Hilversum", schrijft gebruiker 'donotwant bij het GoT-topic over het onderwerp op Tweakers.

Volgens Datanews is Starlink nog geen geduchte concurrent voor Belgische operatoren. “114,02 euro per maand (of dus 99 euro zonder btw) voor een abonnement is, zeker voor de huidige snelheid, een stuk duurder dan een internet-only abonnement bij de lokale operatoren”, klinkt het. “Daar komt bovendien ook nog de 499 euro voor de hardware en 59 euro verzend- en verwerkingskosten bij.”

“Satelliettechnologie zoals Starlink kan wel handig zijn in afgelegen gebieden waar je vandaag geen 50 of 100 Mbps haalt via een vaste verbinding of 4G”, schrijft Datanews verder. “Een nadeel is wel dat je abonnement geografisch vergrendeld is. Een Starlink abonnement nemen in België om het volgende zomer mee te nemen naar je vakantiehuis in Spanje gaat niet.”

De schotel van gebruiker Power Neet.

Wisselend succes

De eerste Nederlandse gebruikers van het Starlink-satellietinternet hebben deze week hun hardwarepakketten gekregen, laten ze onder meer op Reddit en bij Tweakers zien. De gebruikers melden relatief stabiel internet met wisselende snelheden te ervaren.

Zo kreeg gebruiker ‘VDB computers’ in het Noord-Hollandse Avenhorn een downloadsnelheid van tussen de 60 en 123,6Mbit/s en een uploadsnelheid van rond de 25Mbit/s. Hij noemt de plaatsing van de hardwarekit eenvoudig en het installeren een eitje. Wel heeft de schotel 360 graden vrij ‘zicht’ nodig. Gebruiker ‘Power Neet’ haalde in Westland het ene moment 160Mbit/s en een dag later amper 5,9Mbit/s.

Gebruiker ‘donotwant’ haalde in zijn “boerengehucht” in de buurt van Hilversum dan weer 80 tot 100Mbit/s down en 20 tot 40Mbit/s up, wat volgens hem aanzienlijk sneller is dan zijn dsl-verbinding van 8Mbit/s. Gebruiker ‘Stephanoid’ meldt zelfs een downloadsnelheid van 238Mbit/s. De Nederlander meldt ook dat het stroomverbruik hem opvalt. Hij schat dat dit al snel op 50 eurocent tot een euro per dag zit, al moet hij dit nog over langere periode meten.

Falcon-9

Volledig scherm Beeld van de lancering vorig weekend. © AP Vorige week bracht SpaceX in de nacht van zaterdag op zondag vanop Cape Canaveral in Florida een nieuw pakket Starlink-satellieten succesvol in de ruimte. Om 00.56 uur Belgische tijd vertrok een Falcon-9 draagraket. Acht minuten later landde de teruggekeerde eerste trap op het droneship ‘Of Course I Still Love You’ in de Atlantische Oceaan.



Iets meer dan negentig minuten na de start kwamen op zowat 575 km hoogte, elk 260 kilo wegende, 52 Starlink-satellieten vrij ten behoeve van het mondiaal breedbandnetwerk. Daarvoor zijn er nu in totaal al 1.677 satellieten gelanceerd. Tegen 2024 moeten circa 12.000 satellieten in de ruimte verblijven. SpaceX wil dat aantal uiteindelijk op 42.000 brengen.



