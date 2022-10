SpaceX kan satellietverbinding Oekraïne niet meer betalen en vraagt Pentagon om financiering

Starlink is het satellietnetwerk van SpaceX voor breedbandinternet. Na de Russische inval maakte SpaceX Starlink beschikbaar in Oekraïne. Tot nu toe zijn zo'n 20.000 Starlink-terminals geleverd aan het land. Het systeem is een belangrijke communicatiebron voor het Oekraïense leger, zodat de militairen verbonden kunnen blijven ook als Rusland de mobiele en internetnetwerken verwoest. In verschillende delen van het land is het internet immers verstoord. Voor Starlink zijn geen kabels op de grond nodig: alleen een ontvanger is vereist.

Cyberaanvallen

Brief

SpaceX vraagt het Pentagon in de brief vervolgens om het gebruik van Starlink door de Oekraïense overheid en het leger te financieren. De kosten daarvan zijn volgens het bedrijf van Musk 120 miljoen dollar (123 miljoen euro) voor de rest van dit jaar en kunnen oplopen tot 400 miljoen dollar (409 miljoen euro) voor de komende twaalf maanden. "We zijn niet in een positie om terminals te blijven doneren aan Oekraïne, of om de bestaande terminals voor onbepaalde tijd te financieren", laat een directeur van SpaceX in de brief weten. De brief zou in september zijn verstuurd.