Spaanse 'lachende internetheld' Juan Joya Borja overleden

Celebrities Hoe James Corden zelfs prins Harry wist te strikken: “Niemand neemt hem serieus, maar dat is net zijn kracht”

4 maart Zes jaar geleden pakte de Brit zijn biezen richting de VS. Enkele blockbusters en razend populaire talkshow later is hij niet meer zomaar een komiek, maar een fenomeen. James Corden (42) ‘carpool karaokede’ zichzelf een weg naar het hart van zijn kijkpubliek, tot zelfs prins Harry zich geroepen voelde om eens gek te komen doen - tot grote frustratie van Oprah. De man is intussen 57 miljoen waard, ondanks de vernietigende geruchten die regelmatig de kop opsteken. “Geloof mij: James Corden is een eikel.”