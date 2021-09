Set ‘Bored Ape’-NFT’s op online veiling onder de hamer voor 24 miljoen dollar

Een NFT is een digitaal vermogensbestanddeel dat gebruik maakt van blockchaintechnologie om te registreren wie de eigenaar is van een digitaal object, zoals een afbeelding, video of onderdeel van een videogame. Hoewel iedereen het object in kwestie kan bekijken, kan enkel de koper zeggen dat hij de ‘officiële’ eigenaar is.

Apen

Honden

Lucratief

“Geen zeepbel”

De NFT-markt is geen zeepbel, zegt Michael Bouhanna, specialist hedendaagse kunst bij Sotheby’s. Hoewel er financiële speculatie is voor NFT’s, zijn de Bored Apes kunstwerken. “Mensen hadden het over een zeepbel in maart, in juni, enzovoort, en dan zien we dat de markt vandaag nog sterker is, dus ik denk dat hun ongelijk is bewezen. Ik denk dat het een zeer organische markt is met grote verzamelaars die een grote waardering hebben voor kunst”, stelt hij.