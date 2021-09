"Safety mode" op Twitter moet online haat automatisch blokkeren

Ruim 80 procent van leerkrach­ten in basisonder­wijs is tevreden met digitale vooruit­gang

25 augustus Ongeveer 82 procent van de leerkrachten in het lager onderwijs is tevreden met de digitale vooruitgang die gemaakt is tijdens de coronacrisis. Dat blijkt vandaag uit een bevraging bij ruim 1.200 leerkrachten en ander onderwijspersoneel uitgevoerd door de educatieve uitgever Van In.