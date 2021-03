Rusland dreigt met blokkering Twitter

De Russische overheid besliste vorige week al om de werking van Twitter te vertragen, omdat het sociale netwerk weigert publicaties te verwijderen die als illegaal worden beschouwd. Twitter vreest naar eigen zeggen dat daarmee het recht op vrije meningsuiting in Rusland in het gedrang zou komen en ontkent dat het platform werd gebruikt voor het promoten van verboden zaken. In een reactie zei Twitter vorige week bezorgd te zijn over “toenemende pogingen om de conversaties op het internet in de kiem te smoren en te blokkeren”.