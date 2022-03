Rusland blokkeert Google News om 'nepnieuws' rond oorlog in Oekraïne

Om welk nepnieuws het gaat, is niet duidelijk, maar tegen persbureau Interfax zegt Roskomnadzor dat het om “verschillende publicaties” gaat die “onbetrouwbare informatie rondom de speciale militaire operatie in Oekraïne” verspreiden. Rusland noemt de oorlog in Oekraïne een “speciale militaire operatie”.

Media die in Rusland actief zijn, mogen de Russische invasie geen oorlog of invasie noemen. Nieuwspublicaties die dit wel doen, worden gezien als verspreiders van illegale desinformatie en nepnieuws. Journalisten kunnen jarenlang de cel in worden gezet of hoge boetes krijgen.

Het is niet voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne dat Rusland buitenlandse platforms blokkeert of belemmert. Eerder gebeurde dat met Facebook en Twitter. Ook zijn diverse techbedrijven gestopt met de verkoop van producten en diensten in Rusland en zijn veel onafhankelijke Russische en buitenlandse journalisten het land ontvlucht. Andersom zijn de nieuwssites RT en Sputnik geband in Europa, vanwege het verspreiden van nepnieuws.”

