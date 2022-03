Ruim 9 op de 10 huishoudens in Vlaanderen hebben breedbandverbinding

In 2021 had 94 procent van de huishoudens in het Vlaamse Gewest een breedbandverbinding in huis. In 2005 was dat 46 procent. Vorig jaar had 3 procent van de 16- tot 74-jarigen nog nooit internet gebruikt. Die groep wordt snel kleiner: in 2005 ging het nog om 37 procent van de bevolking. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die Statistiek Vlaanderen dinsdag publiceert.