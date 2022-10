Republikeinse Partij dagvaardt Google omdat hun mails altijd in de spamfolder zouden belanden: “Politieke discriminatie”

Het partijbestuur van de Republikeinse Partij (Republican National Committee of RNC) zegt dat de verstuurde berichten doorgaans wel gewoon in de inbox van de aanhangers van de partij belanden.



Maar aan het eind van de maand is dat niet meer het geval. Dan eindigen die e-mails in de spamfolder, waardoor het “hoogst onwaarschijnlijk” is dat de berichten worden gelezen. "Het einde van de maand is historisch gezien de periode waarin de fondsenwerving van het RNC het meest succesvol is", zo vermeldt de aanklacht die vrijdag is ingediend bij een federale rechtbank in Sacramento, in de staat Californië.