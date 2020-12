Regering Trump geeft juridische strijd met TikTok niet op

TikTok had van een tweede Amerikaanse rechter gelijk gekregen in het bezwaar dat was ingediend tegen het bevel van Trump om alle Amerikaanse activiteiten over te doen aan een partij in de Verenigde Staten. Eerder gaf een andere rechter al een soortgelijk oordeel.

De autoriteiten mochten van de rechters geen beperkingen opleggen aan het gebruik van TikTok in de VS om de eigen wil af te dwingen. De beperkingen zouden in de praktijk neerkomen op het stilleggen van de app, en dat gaat volgens de rechters te ver.

Trump vaardigde in augustus een presidentieel decreet uit waarmee Bytedance, de Chinese eigenaar van de razend populaire filmpjesapp met meer dan 100 miljoen Amerikaanse gebruikers, werd bevolen de activiteiten in de VS binnen 90 dagen af te stoten. Washington besloot onlangs om TikTok hiervoor geen hernieuwd uitstel meer te geven. Wel bleven de gesprekken tussen het bedrijf en de overheid over de gedwongen verkoop onverminderd doorgaan.

Doorsluizen van gegevens

De app ligt al maanden zwaar onder vuur in de VS. Volgens Trump slaat TikTok te veel gegevens op, die via ByteDance bij de Chinese overheid terechtkomen. Hij eiste daarom dat de Amerikaanse activiteiten van TikTok aan een Amerikaanse partij worden verkocht. In september ging hij akkoord met een deal tussen ByteDance, Oracle en Walmart waarbij de Amerikaanse activiteiten van TikTok in een nieuw bedrijf zouden worden ondergebracht. Maar TikTok blijft zich tegen de Amerikaanse overheidsbemoeienis verzetten.