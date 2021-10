“Regering in contact met ethische hackers om eigen diensten te beveiligen”

TRUTH Social: Trump lanceert eigen sociaal netwerk na ban op Facebook en Twitter

21 oktober Voormalig president Donald Trump is van plan een sociaal netwerk te creëren. Het platform krijgt de naam TRUTH Social en wordt begin november gelanceerd, in eerste instantie alleen voor genodigden. Het netwerk is het eigendom van Trump Media & Technology Group (TMTG) en de bedoeling is dat er ook een streamingdienst komt waar 'niet-woke' programma's op verschijnen.