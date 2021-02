Reddit haalt vers kapitaal op en is nu 6 miljard dollar waard

Het online discussieplatform Reddit heeft 250 miljoen dollar (zo’n 207 miljoen euro) vers kapitaal opgehaald en is nu 6 miljard dollar (4,9 miljard euro) waard. Dat heeft de site dinsdag aangekondigd. De voorbije weken stonden de zogenaamde Reddit-beleggers volop in de aandacht, nadat ze het aandeel van GameStop fors de hoogte hadden ingejaagd.

"We hebben beslist dat dit moment het juiste was om strategische investeringen te doen, onder andere in video, reclame en uitbreiding naar internationale markten", aldus het bedrijf in een blogbericht. Reddit bevestigt berichten in verschillende Amerikaanse media dat het bedrijf daarmee momenteel 6 miljard dollar waard is.

Eind vorige maand joeg een groep van beleggers, verenigd op het Reddit-forum WallStreetBets, een golf van paniek door de beurswereld. Ze kochten massaal aandelen aan van bedrijven met een zwakke financiële gezondheid die eerder in trek waren bij shorters of shortseller - zo ook aandelen van de noodlijdende gamewinkelketen GameStop. Shortsellers zetten in op een dalende koers, maar door de inspanningen van WallStreetBets schoot de koers van deze bedrijven net de hoogte in. Door de koersexplosies werden de shortsellers opgezadeld met zware verliezen.

Reddit werd in 2005 opgericht, en zegt over meer dan 50 miljoen dagelijkse gebruikers te beschikken. Over alle mogelijke onderwerpen bestaan er discussieforums op Reddit. In december lijfde Reddit al Tiktok-concurrent Dubsmash in. Hoeveel dat kostte, werd niet bekendgemaakt.