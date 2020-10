Rechter VS zet streep door beperkingen voor TikTok

Belg verkeerd geïnfor­meerd over 5G

27 oktober De Belg is verkeerd geïnformeerd over 5G en verliest zich in de grote hoeveelheid informatie over de vijfde generatie van mobiele netwerken. Bijna zes op de tien Belgen zeggen bovendien geen onderscheid te kunnen maken tussen juiste en onjuiste informatie over 5G. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse ConsumerLab-studie van netwerkleverancier Ericsson.