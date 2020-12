Proximus rolt volwaardige 5G beperkt uit in Vlaanderen

Het BIPT gaf in juli aan vijf operatoren voorlopige gebruiksrechten voor 5G in de 3,6 tot 3,8 GHz radiofrequentieband, in afwachting van een definitieve toewijzing via een veiling. Een daarvan, Proximus, is nu begonnen met de beperkte uitrol van 5G in Vlaanderen op die frequenties. Eerder maakte Proximus een lightversie van 5G beschikbaar op de bestaande 3G-frequentie van 2,1 GHz, waar lagere snelheden worden gehaald dan in het spectrum met hogere frequenties. Proximus laat niet weten hoeveel hoger die snelheid van haar 5G-netwerk zal zijn.