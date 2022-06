Proximus-CEO pleit voor "gelijk speelveld" bij glasvezeluitrol

Een "gelijk speelveld" tussen de verschillende telecomoperatoren is cruciaal bij de uitrol van glasvezel in Vlaanderen. Dat heeft de CEO van telecomoperator Proximus, Guillaume Boutin, benadrukt.

Anderhalve week geleden maakte de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) bekend dat ze een onderzoek heeft geopend naar de samenwerking die telecomoperator Telenet en netbeheerder Fluvius willen aangaan om glasvezel uit te rollen in Vlaanderen. De concurrentiewaakhond neemt onder de loep of het marktverstorend is dat Fluvius via intercommunales in handen is van alle Vlaamse gemeenten.

De gemeenten spelen namelijk een belangrijke rol in de vergunningsprocedures en de coördinatie van de werken om de netwerken aan te leggen. Ook bij de plannen van Telenet-concurrent Proximus, die al een tijdje bezig is met het aanleggen van zijn glasvezelnetwerk in heel België.

Dat Proximus een klacht zou hebben ingediend, wil Boutin niet gezegd hebben. "Het is een lopend dossier, waar ik kan op dit moment niets over kan zeggen", zei hij maandag in het Atomium. Door het Brusselse monument live voor een publiek te bekabelen, rondde Proximus maandag de symbolische kaap van 1 miljoen mogelijke glasvezelaansluitingen.

"Wat wij willen is dat er een gelijk speelveld voor iedereen wordt gecreëerd op het vlak van infrastructuur. En daar zullen we waakzaam voor zijn", benadrukte de CEO wel. "We slagen er vandaag in om heel snel te gaan en we moeten erop toezien dat die snelheid, die ook voordelig is voor Vlaanderen, kan worden behouden."