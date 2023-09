Proces van Amerikaanse overheid tegen Google begint: misbruikte Google machtspositie om dominant te blijven?

In Washington is dinsdag de rechtszaak begonnen waarin het Amerikaanse ministerie van Justitie en tientallen Amerikaanse staten samen tegenover techgigant Google staan. De centrale vraag is of de Alphabet-dochter haar machtspositie misbruikt heeft om dominant te blijven op de markt van de zoekmachines. Het proces zal tien weken duren.

De zaak werd in 2020 aanhangig gemaakt. Volgens de Amerikaanse overheid heeft Google zijn macht uitgebouwd door illegale contracten af te sluiten met bedrijven als Samsung, Apple en Firefox, zodat de Google-zoekmachine als standaard zou worden ingesteld op hun smartphones en webbrowers.

Concurrentie

“Deze zaak gaat over de toekomst van het internet en over de vraag of de zoekmachine van Google ooit betekenisvolle concurrentie zal krijgen”, zei overheidsadvocaat Kenneth Dintzer in zijn openingsstatement. “Het bewijs zal aantonen dat zij exclusiviteit vroegen om als standaard ingesteld te worden, om concurrenten te blokkeren.” Volgens de advocaat betaalt Google elk jaar miljarden dollars om die status te behouden.

Volledig scherm Advocaten van het Amerikaanse ministerie van Justitie, met Kenneth Dintzer centraal, aan de rechtbank in Washington. © AP

“Ons succes is verdiend”

Volgens Google zijn de beschuldigingen van het ministerie van Justitie ongegrond. “Ons succes is verdiend”, verklaarde Kent Walker, de juridisch directeur van Google-moeder Alphabet, eerder. “De mensen gebruiken Google niet omdat ze geen andere keus hebben, maar omdat ze het willen. Het is gemakkelijk om de standaard-zoekmachine te veranderen, we leven niet meer in het tijdperk van de cd-rom.”

Google controleert momenteel zowat 90 procent van de zoekmarkt. Concurrenten als Bing (Microsoft) en DuckDuckGo zijn er nooit in geslaagd veel marktaandeel te winnen. De inzet is hoog, want de inkomsten uit advertenties die samen met de zoekresultaten getoond worden, vertegenwoordigen bijna 60 procent van de groepsinkomsten van Google.

Volledig scherm Kent Walker, de juridisch directeur van Google-moeder Alphabet, aan de rechtbank. © AP

Eerste proces in meer dan 20 jaar

Het is het eerste proces van de Amerikaanse overheid tegen een Amerikaans techbedrijf in meer dan twintig jaar. Indien de overheid de zaak wint, zou er een einde kunnen komen aan de standaardinstelling van Google als zoekmachine, zouden er boetes opgelegd kunnen worden, of zou het bedrijf gedwongen kunnen worden om bepaalde activiteiten af te splitsen.

In januari diende het Amerikaanse ministerie van Justitie ook een klacht in tegen de reclameactiviteiten van Google. Dat proces zou volgend jaar kunnen plaatsvinden.

8 miljard euro aan boetes in Europa

In Europa kreeg Google al voor meer dan 8 miljard euro boetes voor diverse inbreuken tegen de concurrentiewetgeving, al lopen tegen sommige boetes nog beroepsprocedures.