Problemen bij Proximus van de baan

Montana bant als eerste Amerikaan­se staat TikTok

De Republikeinse gouverneur van Montana, Greg Gianforte, heeft woensdag lokale tijd een wet ondertekend die de populaire Chinese app TikTok in de staat verbiedt. Montana is de eerste Amerikaanse staat die de populaire app van korte video's aan banden legt. Het verbod in Montana is vanaf 1 januari 2024 van kracht.