Pro-Russische hackers blokkeren website van Frans parlement

“De tijd is voorbij dat alleen goedgelovi­ge mensen in de val trapten”: cybercrimi­ne­len worden steeds slimmer, experte legt uit hoe je jezelf beschermt

Computerfraude is een winstgevende business geworden, en oplichters worden almaar slimmer. Zo zijn valse e-mails steeds minder van echt te onderscheiden, en kan je ook WhatsApp-berichten krijgen die lokaal worden verstuurd. Slachtoffers blijven vaak berooid én beschaamd achter, maar Maria Genova (49) dringt erop aan om àltijd klacht in te dienen. “Fraudeurs rekenen erop dat je het zo laat”, zegt ze in Dag Allemaal. Op haar nieuwe website geeft ze advies in de strijd tegen online oplichting.