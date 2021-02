Populaire app Clubhouse in China geblokkeerd na ongecensureerde discussies

Google Australië dreigt zoekmachi­ne te sluiten vanwege betalen voor links naar nieuwsbe­rich­ten

22 januari Internetgigant Google dreigt zijn zoekmachine af te sluiten in Australië. Reden is een een voorstel dat Google zou verplichten om te betalen voor links naar nieuwsartikelen. De Google-topvrouw in Australië, Mel Silva, zei in de Australische Senaat dat de wetgeving onwerkbaar is, en dat het bedrijf onmogelijk het financieel risico kan berekenen. Dat meldt het Australische persbureau AAP. “De Australische markt verlaten is de enige rationele beslissing als deze code erdoor komt”, zei Silva.