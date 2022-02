Platform voor bestrijding fake news van start

Het platform heeft een website gelanceerd om de burgers uit België en Luxemburg in te lichten over mogelijke gevallen van desinformatie. Op belux.edmo.eu en via sociale media zullen dagelijks nieuwe factchecks verspreid worden. De ambitie is om tijdens de eerste dertig maanden in totaal 800 factchecks te publiceren. Dat zal gebeuren in vijf talen: Frans, Nederlands, Engels, Duits en Luxemburgs. Daarnaast worden op de website ook academische studies en informatie over mediawijsheid aangeboden.