Plannen van Meta voor grootste datacentrum in Europa zetten Nederlandse gemeente Zeewolde op z'n kop

Omgeving van Mechelen Op bezoek in ‘geheim’ datacen­trum Infrabel: “Zonder rijdt geen enkele trein meer”

Infrabel heeft vrijdag voor de eerste keer in zijn geschiedenis bezoekers toegelaten in een van zijn belangrijkste gebouwen: een ‘geheim’ datacentrum ergens in de omgeving van Mechelen. Zonder deze installaties kunnen er geen treinen rijden in België en zouden onder meer ook bankverrichtingen in de soep draaien. Ook Het Laatste Nieuws mocht een kijkje gaan nemen in het zwaar beveiligde gebouw. Gebeurt hier iets, dan rijdt geen enkele trein meer in ons land.

2 juli