Parlementaire commissie die aanval op Capitool onderzoekt dagvaardt vier socialemediabedrijven

Problemen bij Telenet stilaan van de baan: “Webmail en Yelo TV werken na negen uur weer”

De storing bij Telenet-apps houdt al meer dan negen uur aan, maar er is beterschap in zicht. Volgens het bedrijf werken de webmail en Yelo TV opnieuw, alleen ‘Mijn Telenet’ ondervindt nog problemen. “Alle systemen worden op dit moment heropgestart, maar dat is een proces dat nog even kan duren”, zei woordvoerster Isabelle Geeraerts rond 16.20 uur. Ook de identificatieapp Itsme kampte lange tijd met een technisch probleem. Het euvel is daar intussen wel hersteld.

7 december