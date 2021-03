Panne bij Whatsapp, Instagram en Facebook Messenger achter de rug

Downdetector rapporteert over pannes van uiteenlopende online communicatiediensten. De website ontving al meer dan 1,2 miljoen meldingen over problemen met Instagram. Meer dan 23.000 anderen gaven aan dat ze problemen hadden met Whatsapp.



Een klein uurtje later leken alle problemen weer van de baan. Wat er precies aan de hand was, is nog onduidelijk.