Pagina’s Australische hulpdiensten en goede doelen geblokkeerd in strijd tussen Facebook en Australische regering

In het hele land melden brandweerkorpsen, gezondheidsdiensten, meteorologische diensten en hulporganisaties dat er problemen zijn opgetreden met hun Facebookpagina’s. Die worden geregeld gebruikt om waarschuwingen door te geven aan de bevolking van het land, dat regelmatig onder extreme weersomstandigheden gebukt gaat. Ook wordt er via Facebook informatie over de pandemie verspreid.



Facebook stelde de beperkingen in als reactie op een Australisch wetsvoorstel dat Facebook en Google wil verplichten om te betalen voor nieuws van Australische mediabedrijven. Australische gebruikers van Facebook en Instagram kunnen door de beperkingen geen nieuws meer delen met hun contacten.

Maar Facebook lijkt het begrip ‘nieuws’ dus wel heel ruim geïnterpreteerd te hebben. Zelfs Facebooks eigen Facebookpagina bleek geblokkeerd voor Australische bezoekers, net als pagina’s van deelstaatregeringen, goede doelen en sportverenigingen. Alle posts op de betrokken pagina’s zijn verdwenen, en de beheerders kunnen geen berichten meer delen.

“Pagina's hulpdiensten worden hersteld”

Facebook liet intussen al weten dat het de geblokkeerde pagina’s van politie en brandweer zal herstellen. Het bedrijf laat ook weten dat het niet de bedoeling had overheidspagina’s af te sluiten. “De wet voorziet geen duidelijke richtlijn over de definitie van ‘nieuwscontent’, en daarom hebben we een brede definitie gebruikt om het wetsvoorstel te respecteren", klinkt het.

Het Australische wetsvoorstel toont volgens Facebook totaal geen begrip “voor de relatie tussen ons platform en uitgevers die het gebruiken om nieuws te delen.”

Volledig scherm Een lege Facebookpagina van de Australische nieuwszender ABC News in Sydney. © AP

“Autoritaire en onnodige maatregelen”

De regering in Canberra noemt de beperkingen die Facebook zijn Australische gebruikers oplegt autoritair. “Facebook heeft ongelijk”, zegt minister van Financiën Josh Frydenberg. “De maatregelen die het neemt zijn onnodig, autoritair en zullen de reputatie van Facebook hier in Australië schaden.” Volgens Frydenberg was de regering niet gewaarschuwd door Facebook over wat eraan zat te komen. Canberra blijft achter het wetsvoorstel staan. “Wij gaan niet in op dwang en dreigementen, waar ze ook vandaan komen”, besloot de minister van Financiën.

De Australische regering stelde eerder dat de voorgestelde regeling in het algemeen belang is en dat er 18 maanden onderzoek aan voorafging. De nieuwe wetten zijn bedoeld om de lokale media-industrie te ondersteunen, die in verhouding tot de techbedrijven maar weinig overhoudt aan het online verdienmodel.

Volgens lokale media heeft Facebook in Australië tussen de 16 en 18 miljoen gebruikers, op in totaal 25 miljoen Australiërs.

Volledig scherm Ook de Facebookpagina van de Australische weerdienst werd geblokkeerd. © REUTERS

Volledig scherm De Australische minister van Financiën Josh Frydenberg. © EPA