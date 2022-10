Overname van 44 miljard dollar is rond: Elon Musk is eigenaar van Twitter en ontslaat meteen top van bedrijf

Elon Musk is eigenaar geworden van Twitter. Dat schrijven Amerikaanse media op basis van ingewijden. Meteen nadat de overname ter waarde van 44 miljard dollar rond was, heeft de miljardair Twitter-topman Parag Agrawal en een aantal andere leden van de bedrijfsleiding ontslagen. “De vogel is vrijgelaten", schreef Musk zelf enkele uren na de overname op zijn Twitteraccount.

Volgens The New York Times zijn zeker vier leden van de top van Twitter meteen na de overname hun job kwijtgeraakt. Naast Agrawal zou het volgens bronnen gaan om de financiële topman Ned Segal, de hoogste juridische baas Vijaya Gadde en algemeen adviseur Sean Edgett. Zeker een van deze ontslagen hooggeplaatste medewerkers zou fysiek het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco uit zijn gezet, stellen de bronnen.

Tesla-topman Musk had beloofd om de bewogen aankoop van Twitter uiterlijk vrijdag (lokale tijd) definitief af te ronden. Woensdag was Musk nog op het hoofdkantoor van het sociale medium en deelde hij daar foto’s van op Twitter. Op zijn Twitter-account noemde Musk zich toen al “Chief Twit”. Enkele uren nadat de overname in de nacht van donderdag op vrijdag Belgische tijd bekend werd, twitterde hij dat “de vogel is vrijgelaten", verwijzend naar het blauwe vogeltje in het logo van Twitter.

Twitter heeft voorlopig niet op het nieuws van de overname gereageerd. Verwacht wordt dat het aandeel van het bedrijf vandaag geschorst wordt op de beurs van New York.

Half jaar lang welles-nietesspelletje

De saga tussen Musk en Twitter begon in april toen de multimiljardair aankondigde dat hij tien procent van het socialemediabedrijf gekocht had. Daarmee werd hij meteen de grootste aandeelhouder. Musk werd aangekondigd als nieuw lid van de raad van bestuur, maar niet veel later trok hij zich toch terug.

Op 14 april bleek waarom: Musk deed een bod van 54,20 dollar per aandeel, maar dat was niet naar de zin van Twitter zelf. Elf dagen later geeft Twitter de strijd op en sluiten beide partijen een akkoord voor een overnameprijs van in totaal 44 miljard dollar.

En toen kelderde de beurs. Plots leek het erop dat Musk fors te veel had betaald voor het sociaal netwerk. Hij wierp op dat het dagelijks bestuur van Twitter had gelogen over het aantal valse accounts en bots op het platform. Maar eerder gaf hij de strijd tegen spam aan als één van zijn topprioriteiten.

De Twitter-toplui konden daar niet mee lachen en sleepten Musk voor de rechter. En Musk deed het omgekeerde. Maar hoe langer die rechtszaken aansleepten, hoe duidelijker het werd dat Twitter wel eens zou kunnen winnen.

Er was even een lichtpunt voor de Tesla-topman toen een klokkenluider beweerde dat Twitter “gebruikers, de overheid en toezichthouders” zou misleiden. Maar dat werd snel vergeten toen de rechtbank in Delaware documenten begon vrij te geven, waaronder berichten die Musk ontving van mensen die Musk wel erg graag wilden helpen met de overname.

Dat er ook een ondervraging van Musk onder ede op de planning stond, zorgde ervoor dat het hem wel erg heet onder de voeten werd. Er werd aan rechter Kathaleen McCormick gevraagd om de rechtszaak te pauzeren om toch nog tot een deal te kunnen komen. Ze gaf beide partijen tot vrijdag 28 oktober om 23 uur Belgische tijd om het te regelen. Dat is ze gelukt, maar niet zonder 200 miljoen dollar aan gerechtskosten voor beide partijen, volgens ‘Business Insider’.

“Bastion voor vrijheid van meningsuiting”

Musk wil naar eigen zeggen van Twitter een warme en verwelkomende plaats te maken voor iedereen, een bastion voor de vrijheid van meningsuiting en een vrijplaats voor ook onwelgevallige meningen. Zo zou ook de verbannen oud-president Donald Trump op het platform mogen terugkeren. Volgens de rijkste man ter wereld dreigt er momenteel een groot gevaar dat sociale media versplinteren in extreemrechtse en extreemlinkse “echokamers”, wat leidt tot meer haat en verdeeldheid in de samenleving.

Daarnaast stelt Musk dat Twitter het “meest gerespecteerde mediaplatform ter wereld voor adverteerders” moet zijn.

