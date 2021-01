Overheid test nu ook cyberhygiëne van bedrijven

We willen niet voor onheilsprofeet spelen, maar er is behalve virussen helaas nog wel wat narigheid die het bedrijfsleven kan verlammen. Met z'n allen zoveel als kan telewerken helpt in de strijd tegen de pandemie, maar zonder goede 'cyberhygiëne' komt daar vroeg of laat ellende van. De federale overheid lanceert daarom nu het 'Digital Reaction Plan', waarbij bedrijven zich gratis kunnen laten toetsen of ze zwakke punten hebben in de digitale wereld.