Overheid kreeg nooit zo veel meldingen van cyberaanvallen

Microsoft: “Rusland achter meeste cyberaan­val­len door landen”

30 september De meeste cyberaanvallen die op last van een land op Microsoft-klanten worden uitgevoerd, zijn het werk van Rusland, meldt Microsoft op basis van eigen data. Het softwarebedrijf stuurde in de laatste 2 jaar 13.000 waarschuwingen naar klanten over hackpogingen door landen.