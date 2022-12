Orange verhoogt prijzen voor klanten met mobiele telefonie, televisie en internet

De prijs van het goedkoopste gsm-abonnement, Go Light, stijgt met 1 euro tot 12 euro, de data verdubbelen tot 4 gigabyte. Go Plus wordt 2 euro duurder, met bijna een verdubbeling tot 20 GB. Go Intense stijgt 3 euro en gaat van 22 naar 70 GB. Het duurste gsm-abonnement, Go Extreme, stijgt met 4 euro tot 47 euro, de data gaan van 70 naar 300 GB.