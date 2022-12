Oorlog Oekraïne, Wordle en Camille Dhont: dit zijn de populairste zoektermen op Google in 2022

Dit jaar geen voetbal of corona bovenaan het eindejaarslijstje van Google. Wel vragen over energie en de oorlog in Oekraïne. Welke term kende de grootste stijging in 2022? En wat wilden we weten over energie en klimaat? Ontdek hieronder de populairste zoektermen.

De toplijsten van Google zijn een jaarlijkse traditie in december. “Elk jaar kijken we wat de meest trending zoektermen zijn. Het gaat om zoektermen die inzake populariteit het meest zijn gestegen tegenover het jaar voordien”, vertelt Sallaets. “Dus eigenlijk wat er leefde bij de Belgen.”

Dit jaar kon ‘Oekraïne Rusland oorlog’ de grootste stijging optekenen. Op plaats twee staat ‘Mijn Gezondheid’, het online overheidsplatform waarop onder andere het digitaal coronacertificaat te downloaden is. De vernieuwde streamingdienst VRT MAX sluit de top drie af.

Het is dit jaar zoeken naar het WK voetbal. ‘Qatar’ strandt op plaats 9 van de meest trending zoektermen. In de top 10 van vorig jaar stond ‘Euro 2021’ nochtans op plaats één. Sallaets zegt dat men bij Google merkt dat er minder animo is voor het kampioenschap en de Rode Duivels. Bovendien is de lijst opgesteld aan de hand van zoekgedrag van januari tot en met eind november. In 2021 viel het EK in de zomer en werd het volledige toernooi dus opgenomen in de analyse. Dit jaar is het WK nog volop aan de gang.

Coronagerelateerde zoektermen zijn dit jaar minder dominant aanwezig. De internetgigant merkt daarentegen een hernieuwde aandacht bij de Belgen voor muziekfestivals en optredens. Zo komt ‘TicketSwap’ op een zevende plaats terecht. Kijken we enkel naar events, dan blijkt ‘Tomorrowland 2022’ het meest populair, met ‘Werchter Boutique’ en ‘Pukkelpop 2022’ op plaatsen twee en drie.

De Belgen stellen Google ook een heel aantal praktische vragen. Daarbij is het Google-woordvoerder Michiel Sallaets opgevallen dat ook dit jaar energie- en klimaatvragen vaak de revue passeren.

Zo waren “Hoe werkt een warmtepomp?” en “Wat is een wadi?” de meest populaire in hun categorie. Sallaets linkt die samen met vragen over kerncentrales en de stijgende energieprijzen aan de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die daaruit vloeide.

“Waarom valt Poetin Oekraïne binnen?” kende de grootste stijging ten opzichte van vorig jaar in zoekopdrachten bij Google. Verrassender is de vraag die op plaats twee in die categorie staat: “Waarom is cornflakes uitgevonden?” Een verklaring waarom die vraag zo veel meer gesteld werd, kon Sallaets niet geven. “Ik ben wel blij dat de Belgen ludieke vragen blijven stellen aan Google”, wist de woordvoerder wel te zeggen.

In de top 10 van zoektermen over games staat een mooie mengeling van gratis en betalende spelletjes. Dat ‘Wordle’ een enorme hype was, bewijst deze lijst opnieuw, want het spel waarbij je dagelijks een nieuw woord moet raden, prijkt op de eerste plaats. ‘Het Woord’, de Nederlandstalige variant die je op HLN kan spelen, is jammer genoeg niet te bespeuren in de trendlijst van Google.

Volledig scherm Enkele van de populairste zoektermen op Google in 2022: zangeres Camille Dhont, cornflakes, de Russische president Vladimir Poetin en een warmtepomp. (Fotomontage HLN) © Xavier Piron / Photo News; Israel Sebastian / Getty Images; Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP en Xavier Piron / Photo News