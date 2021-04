Ooit was Ibrahim Ouassari (42) een straatjongen in Molenbeek. Nu is hij bestuurder bij Proximus: “In het tweede middelbaar slaagde ik nog. Daarna: alleen nog gebuisd en zonder diploma van school”

A hell hole, zo noemde de vorige Amerikaanse president Donald Trump Molenbeek, het stukje Brussel waar de terroristen van de aanslagen in Parijs en Brussel in 2015 en 2016 vandaan kwamen. De gemeente was een no-go zone, waar jihadisten zich verschuilen, waar ze drugs openlijk op straat dealen en auto’s in brand steken op nieuwjaarsnacht. De gemiddelde leeftijd is er 34 jaar en nergens anders in het land is dat zo laag, maar de woningnood, de werkloosheid en de armoede kleuren er rood. Eén op de vijf jongeren verlaat er de school zonder diploma, ze volgen geen opleiding, zoeken geen werk. NEET’s worden ze genoemd - Not in Education, Employment or Training.