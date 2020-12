Ons land mag 5G-code Huawei controleren

Het is Wentao Zhang, CEO van de Belgische netwerktak van Huawei, die in een gesprek met de zakenkrant zegt bereid te zijn de basiscode van twee essentiële onderdelen van het 5G-netwerk van Huawei open te stellen. De overheid, de telecomoperatoren of een derde instantie met technische expertise kunnen die zo controleren. "Het gaat om de code van de kern van het netwerk, en de 'basisstations'", aldus Wentao. "We zijn ook bereid een akkoord te tekenen met de overheid en de operatoren dat er geen achterpoortjes komen in het netwerk.”