OnlyFans geeft banken schuld van verbod op seksueel expliciete content

OnlyFans, dat vooral bekend staat als erotisch platform, kondigde vorige week aan dat het vanaf 1 oktober geen “expliciete” seksuele video’s en foto’s meer toestaat. De reden daarvoor ligt bij de banken, zegt OnlyFans-oprichter en -CEO Tim Stokely in een interview met de krant Financial Times.

Stokely verwijst naar drie grote banken die weigerden om met het bedrijf samen te werken omwille van het “risico voor hun reputatie”, namelijk Bank of New York Mellon, Metro Bank, JPMorgan Chase. “We betalen meer dan een miljoen makers meer dan 300 miljoen dollar (255 miljoen euro) per maand, en om ervoor te zorgen dat deze fondsen bij de makers terechtkomen, moet de bankensector worden gebruikt,” aldus de CEO.

De Bank of New York Mellon heeft volgens hem elke overschrijving naar het bedrijf “gemarkeerd en geweigerd, waardoor het moeilijk is om onze makers te betalen”. BNY Mellon was in dit geval een bemiddelende bank, die hielp bij overschrijvingen tussen de bank van OnlyFans en de bankrekeningen van de contentmakers.

De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Metro Bank sloot volgens Stokely in 2019 al de bedrijfsrekening van OnlyFans met korte kennisgeving. Daardoor hadden sekswerkers, waaronder de gebruikers van OnlyFans, moeite om toegang te krijgen tot financiële basisdiensten.

“JPMorgan Chase is bijzonder agressief in het afsluiten van rekeningen van sekswerkers of eender welk bedrijf dat sekswerkers steunt”, aldus Stokely. Hij weigert te zeggen met welke banken OnlyFans momenteel samenwerkt, omdat hij de relatie met hen wil verbeteren.

Seks mag niet meer, naakt wel

Om het verbod seksueel op expliciete content vanaf oktober te handhaven, neemt OnlyFans 200 extra moderatoren aan, bovenop de bijna 1.000 personeelsleden die “op een of andere manier betrokken zijn bij ons moderatieproces”, vertelt Stokely.

Vorige week berichtte Bloomberg dat “bankenpartners en betalingsproviders” OnlyFans onder druk hadden gezet om vanaf 1 oktober een verbod in te voeren op de verspreiding van seksueel expliciete informatie. Naaktheid is nog steeds toegelaten, maar in een email naar de contentmakers stelt OnlyFans dat te dicht inzoomen op lichaamsdelen mogelijk een schending van de regels vormt.

