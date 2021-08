OnlyFans gaat expliciete seksuele video’s en foto’s verbieden

SEXPLOSIE (3): High Class-es­cort Noa: "Er was een huisarts uit Brugge die mij wekelijks boekte tijdens de tweede lockdown. Hij heeft me elke keer op corona getest”

8:46 Een reeks gemist? Speciaal voor jou bundelen wij de beste artikels van onze zomerreeksen in dit dossier. “De mannen na corona? Dat zijn precies wilde tijgers.” En als iemand het kan weten, dan wel de 26-jarige rondborstige Noa Aliya, high class-escort uit Kruibeke. In deze exclusieve reeks praat ze honderduit over haar klanten: van de huisarts die haar elke week liet testen op corona, tot de zakenman die haar naar zijn villa liet komen, terwijl de vier kinderen op een andere verdieping zaten te spelen. Maar ook over seks in coronatijden, hoe ze tot 18.000 euro per maand verdient en wat -echtgenotes opgelet- de meest gebruikte smoes is.