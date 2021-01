Online encyclopedie Wikipedia bestaat 20 jaar

Als je vroeger iets wilde weten over een exotische plant, over de geschiedenis van het Romeinse Rijk, of over de lijst met films waarin een bepaald actrice had gespeeld, dan pakte je een van de dikke delen van een encyclopedie uit de kast. Inmiddels is dat in de meeste huizen verleden tijd en vind je met een paar klikken de informatie in de online encyclopedie Wikipedia.