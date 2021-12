Omstreden CEO ontslaat 900 mensen via Zoom

CEO Vishal Garg (43) van de Amerikaanse hypotheekverlener Better.com krijgt bakken kritiek omdat hij 900 werknemers aan de deur zette via een videogesprek op Zoom. Bovendien liet hij zich in een blogpost erg laagdunkend uit over hen.

“Als je deelneemt aan dit gesprek, wil dat zeggen dat je deel uitmaakt van de ongelukkige groep die wordt ontslagen”, zegt Garg in de Zoommeeting. “Je tewerkstelling hier wordt meteen beëindigd.” In de video spreekt Garg over het ontslag van 15 procent van de werknemers, maar een medewerker verduidelijkt achteraf dat het gaat om 9 procent.

Better.com, een hypotheekverstrekker met als hoofdzetel Manhattan, deed het prima dankzij de coronacrisis, omdat veel mensen steden ontvluchtten op zoek naar een groenere woonomgeving. Het bedrijf ontving vorige week nog een kapitaalinjectie van 750 miljoen dollar (665 miljoen euro) van investeerders als onderdeel van een overeenkomst met SoftBank. Maar toch moet het afslanken. “De markt is veranderd, en we moeten ons aanpassen om te overleven”, zegt Garg. Hij heeft het over “marktefficiëntie, prestaties en productiviteit”, maar blijkt nadien achter een scherpe blogpost op het anonieme professionele netwerk Blind te zitten.

Diefstal

“Weten jullie dat minstens 250 van de ontslagen mensen gemiddeld twee uur per dag werkten maar wel voor minimum acht uur inklokten op het uitbetalingssysteem?”, luidde het. “Ze stalen van jullie en ze stalen van onze klanten die de facturen betalen die onze rekeningen betalen.”

Garg bevestigt aan Fortune dat hij achter het bericht zit, en legt uit dat het bedrijf vier weken eerder productiviteitsgegevens van werknemers onder de loep nam. Het ging daarbij onder meer om gemiste telefoonoproepen, het aantal binnenkomende en uitgaande telefoontjes, en hoe vaak werknemers te laat kwamen op vergaderingen met klanten.

Omstreden

Gard kwam al eerder in opspraak door wispelturig gedrag en rechtszaken waarin hij onder meer wordt beschuldigd van fraude, en dat hij of zijn bedrijven tientallen miljoen dollars van voormalige bedrijven zouden hebben verduisterd. Hij dreigde enkele jaren geleden ook een voormalige zakenpartner, nota bene de getuige op zijn huwelijk, “tegen een fucking muur te nieten en hem levend in brand te steken”.

In augustus meldde de Daily Beast nog dat een van zijn naaste medewerkers, Elana Knoller, enorme extraatjes kreeg, onder meer aandelenopties ter waarde van een miljoen dollar die onmiddellijk beschikbaar waren. Later werd Knoller op administratief verlof gestuurd wegens pestgedrag. Bij de recente ontslagen zit trouwens ook het rekruteringsteam dat verantwoordelijk is voor diversiteit, gelijkheid en inclusie.

Domme dolfijnen

Vorig jaar stuurde hij ook een mail rond waarin hij klaagde dat werknemers te traag werkten. “Jullie zijn VERDOMME TE TRAAG. Jullie zijn een bende DOMME DOLFIJNEN en... DOMME DOLFIJNEN worden gevangen in netten en worden opgegeten door haaien. DUS STOP ER MEE. STOP ERMEE. STOP ER NU METEEN MEE. JULLIE ZETTEN ME VOOR SCHUT.”

Ook het recente Zoomgesprek betrekt Gard trouwens op zichzelf: “Het was een erg moeilijke beslissing om te nemen”, zegt hij. “Het is de tweede keer in mijn carrière dat ik dit doe, en ik wil het echt niet doen. De vorige keer ik het deed, moest ik huilen, en deze keer hoop ik sterker te zijn.”

