Nog veiliger dan een ingewikkeld wachtwoord, volgens Google: helemaal geen wachtwoord meer

Op het laptopscherm verschijnt een lichte woonkamer van een huis aan de westkust van de Verenigde Staten, en in die woonkamer staat, perfect belicht en recht in de camera pratend, het hoofd van de afdelingen beveiliging en online-identiteit bij Google. Dan denk je: dit wordt een verhaal over dat we een wachtwoordmanager moeten gebruiken en veel betere wachtwoorden moeten kiezen dan ‘12345’ of ‘geheim’, zoals nogal wat Nederlanders doen. Maar dat is niet wat Mark Risher, want zo heet hij, komt uitleggen. Met de monterheid die veel Amerikanen eigen is, komt hij vertellen dat het wat hem betreft veiliger is om helemaal geen wachtwoord meer te hebben.