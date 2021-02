Nieuwssites Australië zien minder bezoekers na Facebookbeperking

Facebook beperkt het delen van nieuws in Australië

18 februari Australische gebruikers van Facebook en Instagram kunnen voortaan minder nieuwsberichten delen met hun contacten. Het Amerikaanse socialemediabedrijf had daar eerder al mee gedreigd. Nu er in Australië een wetsvoorstel is ingediend dat Facebook en Google verplicht om te betalen voor nieuws van Australische mediabedrijven wordt het dreigement ook echt doorgevoerd.